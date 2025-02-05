В России оформить ДТП теперь можно через приложения страховщиков
Изменения должны повысить популярность европротокола у водителей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/
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В России оформить ДТП удаленно стало проще. Теперь это можно сделать через сайты и мобильные приложения страховых компаний, сообщают «Известия».
Раньше самостоятельно зарегистрировать аварию разрешали только через «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».
Изменения должны повысить популярность оформления европротокола у водителей. Доступна эта опция для участников дорожного инцидента, в котором нет пострадавших, и если оба автовладельца согласны с описанием обстоятельств и характера повреждений. В этом случае можно рассчитывать на выплату максимум в 400 тысяч рублей.
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