ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Александр Полегенько/ТАСС
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Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
Также, по данным ведомства, российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области. Село Новомлынск было взято под контроль бойцами группировки «Запад», Барановка — группировки «Центр».
Также стало известно, что за прошедшие ВСУ потеряли до 1130 человек.
В начале февраля российские войска освободили Крымское в ДНР.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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