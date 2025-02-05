ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 50 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Также, по данным ведомства, российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области. Село Новомлынск было взято под контроль бойцами группировки «Запад», Барановка — группировки «Центр».

Также стало известно, что за прошедшие ВСУ потеряли до 1130 человек.

В начале февраля российские войска освободили Крымское в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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