Липовые диспансеризации: мошенники похитили 50 миллионов рублей в Петербурге

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В Петербурге мошенники похитили 50 миллионов на мнимых профосмотрах

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Здоровье людей проверялось только на бумаге.

Липовые медосмотры на 50 миллионов рублей — мошенническую схему хищений из бюджета раскрыли в Петербурге.

Как выяснилось, сотрудник администрации одного из районов навязывал школам и детским садам заключение государственных контрактов с двумя фирмами. Но там здоровье сотрудников проверяли только на бумаге.

На протяжении двух лет просто ставили в медицинских книжках печати и подписи, брали за это деньги. Сегодня к аферистам с масштабными обысками нагрянули силовики.

На допрос доставили два десятка человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выездные ветеринары могут казаться удобным решением для владельцев домашних животных. Они приезжают на дом по вызову и избавляют четвероногого любимца от лишнего стресса. Однако существуют серьезные причины, по которым не стоит полностью доверять их помощи. 

Нередки случаи, когда владельцы домашних животных сталкиваются с псевдоветеринарами. Эти люди могут наживаться на больных питомцах и, что самое печальное, ставить под угрозу их жизнь.

 

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