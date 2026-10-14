Одна из миллиона: астрономы нашли доказательства существования Девятой планеты

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 39 0

Обнаружить ее с Земли не так просто, как кажется.

Загадка Девятой планеты: существует ли она и где находится

Фото: 5-tv.ru

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ZME Science: астрономы нашли доказательства существования Девятой планеты

Один объект, который может оказаться гипотетической Девятой планетой, выделили астрономы после анализа более миллиона источников инфракрасного излучения. Исследование Терри Лонг Фана из Национального университета Цинхуа на Тайване и его коллег опубликовано в ZME Science.

Найти Девятую планету не так просто. Если планета находится на расстоянии сотен астрономических единиц от Солнца, на нее попадает очень мало света, который отражается обратно на Землю. Тогда она становится практически невидимой в оптическом диапазоне.

Команда сопоставила наблюдения спутника IRAS за 1983 год с данными японского аппарата AKARI, исследовавшего небо в 2006 и 2007 годах. После отбора по яркости и местоположению остался единственный кандидат. Его предполагаемое смещение составило примерно полтора диаметра полной Луны.

Инфракрасный поиск позволяет искать тепловое излучение удаленного небесного тела. На больших расстояниях от Солнца оно получает мало света, поэтому обнаружить его по отраженному излучению трудно.

Однако находка пока не подтверждает существование Девятой планеты. Двух положений объекта, зафиксированных с интервалом в десятилетия, недостаточно для надежного определения орбиты.

Кроме того, источник оказался очень тусклым в наблюдениях AKARI, а отбор зависел от предположений о массе, плотности и температуре предполагаемой планеты.

Для проверки исследователи предлагают использовать камеру Dark Energy Camera на четырехметровом телескопе Бланко в Чили. Новые наблюдения должны помочь отследить движение объекта и выяснить, обращается ли он вокруг Солнца.

Если движение будет соответствовать прогнозу, астрономы получат дополнительные данные для расчета орбиты и изучения природы кандидата. Если ожидания не подтвердятся, его исключат из дальнейшего поиска.

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