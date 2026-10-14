Вице-премьер Александр Новак заявил об атаках на два российских НПЗ

Вице-премьер России Александр Новак заявил об атаках на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

«По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода — в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что произошедшее свидетельствует об отсутствии продвижения в вопросе прекращения атак на энергетические объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Московского нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание после атаки украинского беспилотника. Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Глава города Сергей Собянин заявил об отсутствии жертв и пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.

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