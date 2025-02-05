Путин внес на ратификацию в ГД договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Документ был подписан в Минске в декабре 2024 года.

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Фото: Zuma/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу на ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Данный документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — сказано в пояснительной записке.

Данный договор представит законодателям заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко. Российский лидер назначил дипломата официальным представителем при ратификации документа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу в январе. Документ подразумевает разрешение иностранцам и лицам без гражданства въезжать и находиться на территории государств, если у них есть виза одного из них или удостоверяющий личность документ. Особый порядок въезда через определенные пункты пропуска устанавливается для граждан Украины.

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