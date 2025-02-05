В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
Данный шаг предпринят в целях безопасности.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага
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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на работу, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в его Telegram-канале.
Сейчас авиадиспетчеры, а также службы аэропорта делают все для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Он напомнил, что ограничения действовали в целях безопасности. Авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропорта приняли соответствующие меры. Кореняко подчеркнул, что безопасность — это главный приоритет всех служб.
Временные ограничения на прием и вылет авиарейсов ввели рано утром 1 февраля.
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