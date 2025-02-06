В Киеве жесткие политические баталии. Все понимают, что если начать диалог с Москвой, то прекратятся боевые действия. Перестанут стрелять — это конец военного положения в стране. А значит необходимы срочные выборы, а на них у Владимира Зеленского шансов никаких.

Уже известен даже главный претендент. Сегодня на вокзале в Киеве именно Залужный встречал министра иностранных дел Великобритании. А за кулисами бывшего главкома просто упрашивают не выставлять свою кандидатуру против нынешнего комика.

Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Требования передать Киеву ядерное оружие, обещания предоставить США эксклюзивные права на украинские редкоземельные металлы — вот громкий информационный шум, за которым Зеленский пытается скрыть свою главную проблему — офис президента он занимает незаконно и проводить новые выборы не намерен.

«Что касается моей легитимности. Меня избрали 73 процента моего населения. 73 процента. И, вы знаете, я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время военных действий выборов быть не может. Законодательство надо менять, Конституцию и так далее», — сказал Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

Конституцию, правда, менять необязательно. В ней и так уже все четко прописано. Во время военного положения полномочия президента не продлеваются. Единственным легитимным органом остается Верховная рада.

«В случае окончания срока полномочий Верховной рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения», — следует из Конституции Украины.

То есть по основному нормативному акту Украины возглавлять ее сейчас должен спикер Рады Руслан Стефанчук. Он, впрочем, инициативу не проявляет и старается выгораживать Зеленского. Вся партия «просроченного» президента делает упор на так называемый закон «О военном положении». Именно в нем был введен запрет на проведение выборов. Но бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объясняет в интервью «Известиям»: такие новации сами незаконны.

«Поскольку закон принимался позже Конституции, то этот вопрос должен был рассмотреть Конституционный суд. Но Зеленский побоялся обратиться в Конституционный суд. Более того, он разогнал его. Председатель Конституционного суда, Тупицкий некий, находится в бегах. Он уехал с Украины, поскольку против него Зеленский организовал судебное преследование. Конституционный суд разогнан», — указал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Юридические тонкости Зеленского не беспокоят. Гораздо больше он опасается давления Запада. Сначала спецпосланник Трампа по Украине Келлог объявляет: Вашингтон ждет, что Киев проведет выборы сразу после остановки огня. Потом подключаются западные СМИ.

Politico пишет о «панике в Киеве» из-за сходства позиций Москвы и Вашингтона по вопросу выборов, итальянская газета Insideover конкретизирует: а почему же Зеленский так боится волеизъявления граждан.

«Для него идти на выборы в ближайшее время означает почти очевидный приговор на фоне поражений на поле боя и общего настроения украинцев, более половины из которых поддерживают скорейшее завершение конфликта, даже при условии территориальных уступок», — указали журналисты издания в одном из своих материалов.

Рейтинг Зеленского стремительно приближается ко дну. Новый опрос дает ему всего 17 процентов и четвертое место среди других потенциальных кандидатов.

Глава режима проигрывает террористу Буданову*, даже боксеру Усику и, конечно, бывшему главкому ВСУ Залужному, который своей религией называл — «убивать русских». Он бы легко выиграл выборы, если бы они прошли, например, завтра. Вместо этого — в почетном изгнании в Лондоне раздает подарки детям.

— Так, детвора, у кого подарка нет?

В гости к Залужному тогда приехал глава администрации киевского диктатора Ермак. Вероятно, чтобы уговорить популярного в армии генерала не идти против Зеленского. Что больше уже напоминает судороги умирающего режима, который полностью растерял весь кредит доверия даже внутри страны.

«Если взять заявления Зеленского во время избирательной кампании и Зеленского сегодняшнего, по русскому языку, по православной церкви, по вопросам мира и войны. Это будут два непримиримых соперника между собой. Это тогда были высокие рейтинги. А сейчас он боится идти на выборы. Он знает, что проиграет точно и определенно. Потому что он предал своих избирателей», — сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Владимир Путин не раз заявлял: Россия открыта для переговоров, но их итоги должны быть окончательными и не подлежащими пересмотру. А значит, со стороны Киева подписи должны ставить только люди, обладающие легитимными полномочиями. Впрочем, узурпатор с Банковой пока к миру и не стремится. Вероятно, он сейчас даже не знает, куда бежать в крайнем случае, ведь воля Запада стала слишком переменчива.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.