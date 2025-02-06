Символичный подарок: Нетаньяху вручил Трампу золотой пейджер

Презент отсылает к операции Моссада, при которой пострадали более трех тысяч человек.

«Все против Трампа» — под таким лозунгом с этого дня на улицы американских городов начали выходить протестующие, которые недовольны политикой нового президента. Пока митингующих не так много и они стоят мирно с плакатами, требующими объявить главе государства импичмент и отменить все его уже подписанные указы. Но на долго ли у несогласных хватит терпения?

Ведь Трамп останавливаться не собирается. За минувшие сутки его самое громкое заявление — это намерение окончательно сравнять с землей полуразрушенную Газу и создать на месте палестинских поселений, где погибли десятки тысяч человек, Ближневосточную Ривьеру. Арабский мир после таких слов пребывает в легком шоке.

А Трамп принимает в качестве подарка от премьер-министра Израиля обычный пейджер и золотой, символизирующие тайную операцию по уничтожению боевиков «Хезболлы». Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч были ранены. В Белом Доме это назвали великолепным результатом.