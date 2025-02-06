Расчет САУ «Гвоздика» морской пехоты Северного флота уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки был обнаружен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, который был оборудован в заброшенном доме. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Гвоздика» совершили марш на огневые позиции, произвели расчет координат цели и после наведения нанесли огневое поражение по пункту управления БПЛА ВСУ и уничтожили его. После поражения цели расчет быстро выполнил перекат, сменив позицию для выполнения новых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.