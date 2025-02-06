Форум будущих технологий пройдет 20–21 февраля в Москве

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Ключевой темой мероприятия станет экологичность химических производств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Новые российские материалы с уникальными свойствами и прорывные достижения в области химии представят на Форуме будущих технологий в Москве.

Мероприятие соберет ведущих российских и зарубежных ученых, руководителей корпораций и предпринимателей, государственных деятелей и инвесторов. Отдельную сессию посветят композиционным и гибридным материалам, которые дают неограниченные возможности для развития многих отраслей.

Как пояснил сопредседатель организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко, все это станет базой суверенитета России в области высоких технологий и науки.

«На Форуме уже говорили о квантовых коммуникациях и о медицинских технологиях, и в этом году речь пойдет о новых материалах и химии. Там будут представлены достижения наших ученых и компаний, различные наукоемкие технологии и инновационные разработки», — заявил сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Также состоятся сессии, посвященные ядерной энергетике, медицинским и биотехнологиям. Будут обсуждать и умные материалы, способные менять свойства при воздействии внешних факторов, это особенно важно для освоения Арктики. Форум будущих технологий пройдет 20 и 21 февраля. На него уже зарегистрировались 1800 участников почти из 20 стран.

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