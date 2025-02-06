В зоне риска метеозависимые: магнитная буря ожидается 7 февраля

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 51 0

Умеренная магнитная буря прогнозируется 7 февраля

В зоне риска метеозависимые магнитная буря ожидается 7 февраля

Фото: 5-tv.ru

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Людям, восприимчивым к изменениям погоды, следует внимательнее отнестись к своему здоровью.

Умеренная магнитная буря прогнозируется 7 февраля, работоспособность метеозависимых россиян снизится с вероятностью 12%. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Хотя солнечная активность ожидается умеренная, а числовые данные двух других показателей не превышают 30%, состояние организма, по прогнозам, не порадует жителей разных уголков страны. Электроника также подвергнется испытанию, возможны сбои. 

Несмотря на не самую большую силу готовящейся геомагнитной активности, врачи не рекомендуют пренебрегать профилактикой головных болей и симптомов обострения хронических заболеваний. Особое внимание здоровью следует уделить тем, кто проживает у полярных широт. Например, в Мурманске или Норильске. Они точно должны не забывать пить больше воды и употреблять продукты, содержащие много калия и магния.

Ранее 5-tv.ru предупреждал о росте числа магнитных бурь в 2025 году.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
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