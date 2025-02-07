Итоги эксперимента: названо число ДТП с участием беспилотных авто в России

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Минэк: в ходе эксперимента с беспилотными авто по их вине произошло 2 ДТП

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев;5-tv.ru

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Сколько инцидентов случилось по вине самих машин?

Появились результаты эксперимента, который вот уже два с половиной года на российских дорогах проводят с беспилотными автомобилями.

Основными полигонами стали Федеральная территория «Сириус» в Сочи, «Иннополис» — это первый в стране город для IT-специалистов около Казани, и столичный район Ясенево. Именно там, с апреля 2022 года по дорогам общего пользования начали передвигаться беспилотники, но, естественно, пока под присмотром водителей.

В общей сложности было совершено 92 тысячи поездок. За это время, по данным Минэкономразвития, машины попали в ДТП 36 раз, но только в двух случаях виновником аварии стали беспилотники. С точки зрения безопасности — это очень хороший показатель.

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