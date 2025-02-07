Точки запуска БПЛА противника ликвидированы! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов и укрепленные позиции противника с живой силой ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши артиллеристы не дают возможности противнику перевести дух. Они уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

В этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили точки запуска FPV-дронов и укрепленные позиции противника, тем самым обеспечив возможность наступательных действий штурмовых подразделений на харьковском направлении. Благодаря слаженной работе артиллеристов и расчетов БПЛА разведчиков, удалось образовав «коридор» для наших штурмовых групп.

На кадрах — военнослужащие артиллерийского подразделения. Они, получив боевую задачу, выдвинулись на позиции, где командир боевой машины при помощи артиллерийской буссоли настроил «Град» по координатам, полученным из командного пункта. Корректировка целей выполнялась во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Во время приведения в боевое положение прикрытие осуществляли военнослужащие мотострелкового подразделения.

Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

После выполнения задачи боевые машины тут же меняют огневую точку. Из-за своей высочайшей эффективности и огневой мощи на «Грады» все время охотятся дроны противника. Поэтому реактивщики на месте долго не задерживаются и свои машины прячут так, что их не видно с воздуха ни днем, ни ночью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.