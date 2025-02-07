Скандал в бьюти-мире: началось расследование после угроз от курьера москвичке

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 35 0

Начальство магазина, где разрозился скандал из-за угроз курьера, начало проверку

Скандал в бьюти-мире: расследование после преследования клиентки за жалобу

Фото: www.globallookpress.com

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Доставщик товара оскорбил заказчицу и прислал ей интимное видео.

Руководство интернет-магазина, после заказа в котором москвичке стали поступать угрозы, организовало служебную проверку. Об этом представитель внешней пресс-службы гипермаркета сообщил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Согласно официальному комментарию представителей сети, в рамках проверки будут детально изучены записи с камер видеорегистраторов, а также проанализированы телефонные звонки и иная информация, способная прояснить ситуацию.

«Мы максимально ответственно относимся к персональным данным наших клиентов и обеспечиваем их защиту, как того требует закон. Мы также считаем недопустимыми любые формы неуважительного общения, тем более оскорбления», — прокомментировала представитель компании.

При этом было отмечено, что на данный момент обращения от правоохранительных органов в магазин не поступало. Тем не менее руководство магазина выразило готовность оказать полное содействие в случае поступления запроса от правоохранительных структур.

Компания нацелена на то, чтобы виновные в преследовании клиентки понесли соответствующее наказание в соответствии с законами страны.

Подробнее о ситуации

Москвичка Ирина сделала заказ в интернет-магазине косметики. Через несколько часов после оформления товара курьер-женщина сообщила, что стоит под дверью, но, когда Ирина вышла, ее не оказалось. Позвонив доставщику, девушка узнала, что заказ отправляется на склад, что вызвало у нее недовольство. Произошел конфликт, после чего оператор службы поддержки пообещал отправить нового доставщика.

Через 15 минут пришел другой посыльный, который оказался не курьером, а знакомым первого доставщика. После этого Ирина начала получать угрозы, в которых ей советовали «ходить и оглядываться», а еще назвали «помойкой с костями».

Заказчица повторно обратилась в службу поддержки, но ей отказали в помощи и посоветовали обратиться в полицию, что оставило девушку в отчаянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все нюансы этой истории и поделился эмоциональным видео.

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