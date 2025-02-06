Месяц пролежали дома: подробности дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Арестована внучка погибших. Их дочь также связана с криминалом.

Самарский районный суд арестовал внучку бывшего мэра города Виктора Тарахова Екатерину Бельскую, сообщил источник 5-tv.ru. Она подозревается в двойном убийстве — самого экс-чиновника и его жены Натальи.

Предположительно, погибли они около месяца назад, об этом свидетельствуют записи камер наблюдения в подъезде их дома. После даты записи супругов никто живыми не видел. О преступлении стало известно 5 февраля, вскоре была задержана Бельская.

Тарховых разыскивали, внучка тем временем рассылала сообщения с их телефонов, параллельно продавая имущество покойных по поддельным доверенностям. И хоть на связь погибшие «выходили», у близких появились подозрения. Знакомый семьи обратился в полицию и подал заявление об исчезновении. Следственным комитетом (СК) возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса (УК) РФ («Убийство»). Подозреваемая отказывается давать показания.

Мама Екатерины Бельской, Людмила Тархова, в 2022 году получила тюремный срок за вымогательство. В распоряжении 5-tv.ru есть видео, снятое в ходе судебного процесса. Дочь бывшего мэра Самары, согласно приговору, пыталась получить от местного депутата Александра Милеева 200 миллионов рублей, угрожая публикацией компромата. Вины своей Людмила не признавала, настаивая, что требовала возвращения старого долга ее отцу.

Людмила Тархова на судебном заседании по делу о вымогательстве. Фото, видео: © РИА Новости, Юрий Стрелец; 5-tv.ru

Помимо прочего, предпринимательница Тархова руководила компанией по выпуску частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа» и была близка к криминальному миру. Ее бывший муж Сергей «Лорд» Логинов, по данным прессы, считался в этих кругах авторитетом. Он входил в новокуйбышевскую ОПГ Мукоедова и не раз привлекался к уголовной ответственности — хищения, хранение наркотиков и оружия, торговля по поддельным документам. С «Лордом» Людмила развелась в 2006 году.

Виктор Тархов работал в должности мэра Самары с 2006 по 2010 годы. 3 января ему исполнилось 77 лет. По истечении срока на высоком посту чиновник занимался предпринимательством в нефтяной сфере, а потом и вовсе отошел от дел.

Примечательно, что и упомянутый «Лорд» был связан с нефтяным бизнесом, он не имел серьезных проблем с законом, пока Тархов не ушел из мэрии. На суды к дочери Тархов не приходил, в последние годы он жил за границей, время от времени прилетал в Самару. Вскоре после очередного возвращения и был убит.

Издание RTVI со ссылкой на собственные источники сообщало, что супругов забили насмерть, а тела якобы хранили в бочках. В прессе также фигурирует версия отравления.

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