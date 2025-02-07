Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Меры необходимы для минимизации возможных рисков.

Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Дубов

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Мурманске в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.

На днях аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Как поясняют в Росавиации, в условиях постоянно меняющейся авиационной среды такие ограничения нередко становятся необходимым шагом для минимизации возможных рисков.

Безопасность является приоритетом как для авиавластей, так и для пассажиров, и введение временных мер может позволить провести необходимые проверки и обеспечить должный уровень контроля.

Пассажирам, имеющим запланированные рейсы через эти аэропорты, следует заранее уточнять статус своих полетов и быть готовыми к возможным задержкам или изменениям в расписании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что говорит о постепенной нормализации воздушного сообщения.

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Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска

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