Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска

Временные ограничения введены на работу аэропорта в Мурманске в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.

На днях аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Грозного, Махачкалы и Владикавказа. Как поясняют в Росавиации, в условиях постоянно меняющейся авиационной среды такие ограничения нередко становятся необходимым шагом для минимизации возможных рисков.

Безопасность является приоритетом как для авиавластей, так и для пассажиров, и введение временных мер может позволить провести необходимые проверки и обеспечить должный уровень контроля.

Пассажирам, имеющим запланированные рейсы через эти аэропорты, следует заранее уточнять статус своих полетов и быть готовыми к возможным задержкам или изменениям в расписании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что говорит о постепенной нормализации воздушного сообщения.