Журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Предприниматель изображен за так называемым столом «Резолют» в Овальном кабинете.

Журнал Time поместил на обложку Маска за столом президента США

Фото: KEVIN LAMARQUE / POOL/ТАСС

Журнал Time поместил на обложку свежего номера американского бизнесмена Илона Маска за столом президента США. Предприниматель изображен за так называемым столом «Резолют», стоящем в Овальном кабинете Белого дома. За спиной у него президентский флаг и знамя США. Фотография февральского выпуска журнала появилась в аккаунте издания в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп в день инаугурации 20 января подписал указ о создании департамента эффективности правительства (DOGE) во главе с Маском. Главной задачей новой структуры провозглашена оптимизация государственных расходов.

На своем посту эксцентричный миллиардер уже сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он обвинил минфин США в одобрении платежей мошенникам и террористам, усомнившись в эффективности системы и потребовав ее реформирования для предотвращения возможных финансовых утечек в руки неправомерных структур.

Также Маск обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в финансировании разработки биологического оружия. По словам соратника Трампа, USAID потратило миллионы долларов американских налогоплательщиков на разработки вирусов, которые убили миллионы людей. В том числе, по словам Маска, — на создание ковида. При этом ущерб США от вируса составил 14 триллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штаб-квартира Агентства США по международному развитию USAID в Вашингтоне закрылась после заявления Илона Маска.

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