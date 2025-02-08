Александр Дронов занял пост исполняющего обязанности главы Новгородской области

Бывший заместитель губернатора Александр Дронов получил повышение после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина 7 февраля. Такую информацию опубликовал руководитель губернаторской пресс-службы Николай Шестаков на странице в Telegram-канале.

«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — так в точности звучит объявление о кадровой перестановке.

Ранее Андрей Никитин выразил желание уйти в отставку по собственному желанию. Указ о досрочном освобождении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Бывший губернатор попрощался с жителями Новгородской области с помощью видео, на котором выразил благодарность всем за сотрудничество.

Позднее стало известно, что Андрей Никитин, занимавший должность губернатора Новгородской области с 2017 года, занял пост заместителя министра транспорта, с которой, в свою очередь, ушел Дмитрий Баканов, ставший главой «Роскосмоса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял заявление Никитина с просьбой досрочно сложить полномочия.