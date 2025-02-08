Российские беспилотники «Zаlа» в деле. Лучшее видео из зоны СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Необходимо всего несколько минут на подготовку, чтобы привести БПЛА в рабочее состояние и приступить к выполнению боевых задач.

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В ДНР расчеты беспилотной авиации «Zala» группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе ведения воздушной разведки на южнодонецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Опытным специалистам необходимо всего несколько минут на подготовку, чтобы привести беспилотник в рабочее состояние и приступить к выполнению боевых задач. Технические характеристики БПЛА «Zala» позволяют оставаться не замеченным, но при этом обнаруживать хорошо замаскированные пункты управления, позиции артиллерии, ПВО, схроны националистов. Оператор может даже разглядеть, чем занимается противник на опорном пункте, или номера автомобиля.

Кроме того, нашим бойцам удается эффективно бороться с таким дроном, как «Баба-Яга», который зачастую летит ниже нашего беспилотника, что позволяет вовремя его обнаружить и своевременно сбить. Это эффективный способ прикрытия нашей артиллерии и штурмовиков.

БПЛА «Zala» относительно прост в управлении, а камера — оснащена автонаведением. Если цель обнаружена, скрыться из виду врагу вряд ли удастся. Даже РЭБ — не помеха. В случае потери связи, беспилотник продолжает запись видео в автоматическом режиме, а после возвращается на место.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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