Осталось недолго: в НАСА назвали год, когда Земля может столкнуться с астероидом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

В НАСА заявили о растущей вероятности столкновения с Земли с астероидом в 2032-м

В NASA заявили о возросшей вероятности столкновения с Землей в 2032 году астерои

Фото: 5-tv.ru

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Человечество в опасности?

Вероятность, что астероид 2024 YR4 столкнется в 2032 году с Землей, достигла 2,3%. Об этом рассказали на официальном портале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3%», — сказано в сообщении.

Орбита, на которой пребывает 2024 YR4, постепенно сближает его с внутренней частью Солнечной системы, в которой находится Меркурий, Венера, Земля и Марс. Согласно актуальным данным, этот астероид в ширину примерно 40-90 м. Вероятность, что Земля столкнется с ним 22 декабря 2032 года неприемлемо мала.

Планетарная оборона все равно не упускает 2024 YR4 из виду. Дело в том, что его размеры позволяют нанести существенные повреждения нашей планете, пусть и локально. Кроме того, его порог столкновения уже превысил 1%, а это значит, что все прочие агентства США должны быть осведомлены об астероиде.

«По мере получения большего количества наблюдений за орбитой астероида вероятность его столкновения станет более известной. Возможно, что 2024 YR4 будет исключен из числа объектов, представляющих опасность столкновения», — сообщили представители NASA.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Рождественский» астероид размером с многоэтажку приблизился к Земле.

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