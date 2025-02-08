Обама Бен Ладен: в США в прямом эфире перепутали экс-президента с террористом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 813 0

Американский телеканал перепутал Обаму с бен Ладеном

CNN перепутал Обаму с бен Ладеном в прямом эфире

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - CNP

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Пользователи интернета посчитали это неслучайной ошибкой.

Телеканал CNN перепутал бывшего президента США Барака Обаму с международным террористом Усамой бен Ладеном. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Ведущим передачи на CNN выступал Борис Санчес. Он показывал сюжет о перемещении нелегальных мигрантов из США в тюрьму в Гуантанамо, которое началось, когда американским президентом стал Дональд Трамп.

Территория предназначена для размещения лиц, подозреваемых в терроризме. Это место заключения также называют адом, поскольку над заключенными проводят пытки.

Одна из частей программы была посвящена Абу Зубайде, сподвижнику Усамы бен Ладена, который является основателем террористической организации «Аль-Каида»*, взявшая на себя ответственность за теракт 11 сентября в США.

Забайде подвергался ужасным пыткам в Гуантанамо, о чем повествуют его записи и рисунки. Позже его принадлежность к «Аль-Каеде» неоднократно оспаривалось.

Во время выступления ведущего позади него на экране транслировался текст, в котором было написано: «Обама бен Ладен». То есть бывшего президента назвали как международного террориста. В газете отметили, что некоторые иностранные пользователи интернете посчитали, что на телевиденье намерено допустили ошибку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Белый дом опубликовал список самых «нелепых» трат Агентства США.

* — Движение признано террористическим и запрещено в РФ и США.

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