Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге

Первокурсника из Санкт-Петербурга нашли мертвым вскоре после того, как он стал жертвой мошенников. Об этом сообщил источник «Известий».

Возле подъезда одного из жилых домов проспекте Культуры. был найден молодой человек без сознания. Это привлекло внимание прохожих, которые сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие врачи не смогли помочь — студент к тому времени был уже мертв.

Известно, что 17-летний юноша учился на первом курсе местного колледжа. За некоторое время до трагедии молодой человек перевел 531 тысячу рублей на неизвестный счет.

«Денежные средства принадлежали отцу несовершеннолетнего», — поделился источник.

Погибший молодой человек был из благополучной семьи, всегда окруженной заботой и вниманием. Его родители старались дать ему все необходимое для комфортной жизни. Он не состоял на учете и до трагического события не жаловался на проблемы или тревогу.

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