Формирует будущее: Ковальчук назвал науку главной созидательной силой

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Глава Курчатовского института Ковальчук назвал науку главной созидательной силой

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

Он выступил на всероссийском диктанте «Наука во имя Победы».

Наука является основой прогресса и главным двигателем цивилизации. Об этом сообщил Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», выступая на всероссийском диктанте «Наука во имя Победы», одной из очных площадок которого стал МГУ имени М. В. Ломоносова.

По его словам, наука играет ключевую роль в нашей повседневной жизни, так как все, что нас окружает — от высоких технологий до самых обычных предметов— результат научных достижений.

Ковальчук также отметил, что занятия наукой — это не только важная, но и благородная деятельность, которая способствует развитию человечества. Глубокие знания делают людей более эффективными и помогают в решении самых сложных задач.

В рамках диктанта «Наука во имя Победы», где обсуждались важность научных исследований и их вклад в победу на разных фронтах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковальчук заявил о продолжающемся лидерстве России в сфере технологий.

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