Более 50 пунктов для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля будет работать в столице

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут в «Домиках добра» на площадках проекта «Зима в Москве», в штабах акции «Москва помогает» и волонтерских окружных центрах.

Более 50 пунктов для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля будет работать в столице

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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С 10 по 23 февраля в столице пройдет акция по сбору подарков для участников специальной военной операции. Каждый желающий может поздравить их с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут более чем в 50 городских пунктах. Это „Домики добра“ на площадках проекта „Зима в Москве“, штабы акции „Москва помогает“ и волонтерские окружные центры», — отметила Наталья Сергунина.

Полезными подарками станут предметы личной гигиены (шампунь, мыло, гель для душа, дезодорант, средства для бритья, аксессуары для чистки зубов и влажные салфетки), а также теплые вещи (термобелье, шарфы, носки, стельки с подогревом, перчатки), чай и сладости.

Подготовить посылки к отправке помогут столичные волонтеры. Важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и с бирками.

Пункты сбора подарков расположены во всех округах столицы. Полный список площадок можно найти на сайте акции.

Проект «Москва помогает» открылся в столице три года назад. За это время он объединил около 73 тысяч горожан и более 650 организаций. Военнослужащим и жителям новых и приграничных регионов отправлено свыше 4,5 миллиона единиц товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы».

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