«Очень любила»: Айза рассказала об опыте абьюзивных отношений

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Блогер до сих пор лечится от последствий критики со стороны бывшего возлюбленного.

Айза-Лилуна Ай рассказала о жестокой критике со стороны бывшего возлюбленного

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Блогер Айза-Лилуна Ай вспомнила болезненные отношения с абьюзером, рассказав в своем Telegram-канале, как тот унижал ее, постоянно комментируя ее внешность и изолируя от друзей.

«Он говорил, что я похожа на краковскую колбасу, а у меня даже месяц после родов не прошел», — вспоминает Айза.

Блогер призалась — в то время она была полностью изолирована от общества. У знаменитости в окружении не было даже друзей.

«Мне говорили, что все, что я делаю, это дерьмо собачье, и что я тупая, страшная и так далее», — поделилась звезда.

Эти слова оставили глубокий след в ее душе, и до сих пор она не может избавиться от негативного восприятия себя.

«До сих пор ненавижу свое отражение в зеркале. Всегда страшная, всегда старая, всегда толстая и недостаточно хороша. Хотя раньше я себя очень любила, как мне казалось», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал про комментарий Айзы насчет поцелуя Мизулиной и SHAMAN.

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