Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Противник также потерял большой объем техники.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 320 боевиков

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Потери ВСУ на курском направлении составили более 320 боевиков, заявили в Министерстве обороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера», — сообщили в Минобороны.

Помимо поражения живой силы противника, ВС РФ также уничтожили 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов и немецкий инженерный транспорт Pionierpanzer 2. Также российские бойцы захватили и разрушили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Тем временем, военные из группировки войск «Север» отбили наступление 12 формирований ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили обеспечивающий работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

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