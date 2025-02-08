Один человек погиб при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Украинские нацисты нанесли удар по автостанции в центре Макеевки (Донецкая Народная Республика), в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщают оперативные службы.

В сети уже появляются видео с места событий — судя по ним, взрывом были повреждены жилые дома и припаркованные рядом автомобили.





Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки есть как минимум один погибший — им оказалась молодая девушка. Сейчас количество пострадавших оценивается в 10 человек, среди них есть дети. Точной информации о числе раненых пока что не поступало.

«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — сообщает представитель служб, работающих на месте трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после атаки беспилотников ВСУ в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.