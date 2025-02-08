МИД РФ отправил ноту Британии после инцидента с журналисткой во Внуково

В МИД России ожидают содействия со стороны посольства Великобритании в расследовании уголовного дела, связанного с журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у прибывших в аэропорт Внуково британских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство направило британскому посольству в Москве официальную ноту, в которой призывает оказать содействие российским правоохранительным органам в расследовании уголовного дела и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях.

Также Захарова отметила, что действия дипломатов ряда западных стран по отношению к российским журналистам выходят далеко за рамки дипломатических приличий и не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства.

Накануне в Москве возбудили уголовное дело по статье «Побои» в связи с обращением 23-летней журналистки из Подмосковья, которая пострадала при попытке задать вопрос прибывшим в аэропорт Внуково британским дипломатам. Один из них толкнул девушку, причинив ей, как указано в заявлении, физический и моральный вред.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры того, как посол Норвегии Роберт Квиле толкнул журналиста «Известий» Артура Ишпулатова, работавшего на митинге против проводимой послом Евросоюза в России конференции «День Европы».