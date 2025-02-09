В Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

О полной ликвидации пожара стало известно накануне.

В Москве после крупного пожара восстановили движение на Электрозаводской улице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Транспортное движение по улице Электрозаводская в Москве возобновлено после ликвидации пожара в здании Электрозавода. Это стало известно из сообщения пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение на Электрозаводской улице восстановлено», — говорится в заявлении ведомства в официальном Telegram-канале.

О полном тушении возгорания было объявлено накануне.

В административном пятиэтажном здании на востоке Москвы вечером 8 февраля произошло масштабное возгорание. В момент прибытия сотрудников пожарной службы третий и четвертый этажи здания уже были охвачены едким дымом. Пожар получил четвертый ранг сложности.

Около 100 человек, среди которых было 30 детей, оказались заперты в горящем здании. Также позже отмечалось, что с места событий было эвакуировано 120 человек. В тушении огня было задействовано более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число госпитализированных после пожара на востоке Москвы увеличилось до пяти человек.

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