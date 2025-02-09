Губернатор Ленобласти рассказал детали инцидента с танкером в Усть-Луге

Груженое мазутом судно начало тонуть прямо у причала.

У танкера с мазутом в порту Усть-Луга в Ленобласти отказал двигатель, в результате чего повредилось машинное отделение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере „Коала“ произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дрозденко, танкер пришвартован у причала, угрозы разлива нефти нет. Экипаж судна эвакуирован, в результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор сообщил, что специалисты обследуют машинное отделение танкера и выясняют причины отказа двигателя.

Ранее сообщалось, что танкер со 130 тысячами тонн мазута на борту тонет у причала в Усть-Луге Ленинградской области. По данным источника 5-tv.ru, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Внешних повреждений у судна не обнаружено, как и следов разлива нефтепродуктов.

На месте сработает следственно-оперативная группа. В ближайшее время в порт должны прибыть водолазы для осмотра подводной части танкера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства инцидента с севшим на мель в Невельском районе Сахалинской области иностранным грузовым судном, на борту которого находятся 54 тонны дизтоплива, 706 тонн мазута и тысяча тонн угля.