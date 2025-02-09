ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Город носит имя, имеющее особое значение для сотрудников органов безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Силовые подразделения управления ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) вошли в освобожденный Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что бойцы выявляют и ликвидируют украинские диверсионно-разведывательные группы, корректировщиков огня и точки взлета беспилотников, которыми украинские боевики атакуют мирных жителей.

В ФСБ подчеркнули, что город с названием Дзержинск имеет особое значение для сотрудников органов безопасности.

В Минобороны РФ ранее сообщили об освобождении Дзержинска в ДНР. Операция была успешно завершена благодаря слаженной работе группировки войск «Центр». В освобождении населенного пункта принимали участие добровольческое формирование «Ветераны», а также 1-я, 9-я и 132-я гвардейские отдельные мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе пятимесячных боев за Дзержинск Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 26 тысяч боевиков — свыше 70% личного состава своей группировки. Кроме того, российская армия уничтожила 240 вражеских танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

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