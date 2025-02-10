Корональная дыра даст о себе знать: чего ждать от магнитной бури 11 февраля

Сегодня Земля будет находиться под влиянием потока быстрого солнечного ветра.

На Землю обрушилась магнитная буря в понедельник, 10 февраля, причем своего влияния она не ослабит и 11-го числа. Во вторник планета будет находиться под влиянием потока быстрого солнечного ветра, исходящего из корональной дыры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

«Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли уже начала увеличиваться и к 11 февраля может достичь 600-700 км/с, значительно превысив обычные 350-400 км/с. Такое усиление солнечного ветра неизбежно приведет к возмущению магнитосферы Земли», — говорится в публикации.

Так, 11 февраля прогнозируются геомагнитные возмущения с вероятностью 40%. Иными словами, ожидаются умеренные возмущения геомагнитного поля. Вероятность появления магнитной бури во вторник составляет 41%. Это довольно высокий показатель.

Кроме того, отмечается, что в период с 10 по 16 февраля Земля будет находиться под влиянием магнитных бурь. Мощность возмущений достигнет четырех баллов. Следует отметить, что это очень сильные бури, происходящие примерно 100 раз за цикл. Провоцируют проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Способны на несколько часов ухудшить спутниковую навигацию, а также создать электрические токи.

Магнитные бури и как они появляются

Геомагнитная буря (другое название — магнитный шторм) — это возмущение магнитного поля Земли, происходящего из-за вспышек на поверхности Солнца. Они выбрасывают большое количество энергии и заряженных частиц. Продолжаться это может от нескольких часов до нескольких суток.

Такие вспышки, или мощные выбросы электромагнитного излучения могут вывести из строя все электроприборы. Кроме того, магнитная буря является проблемой для здоровья людей. Обычно те, кто сложно переживает этот период, жалуются на головную боль, боль в сердце и общее недомогание. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородного голодания тканей.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

При сильной головной боли, которая, в свою очередь, провоцирует мигрень, тошноту, бессонницу и другое, врачи рекомендуют принимать обезболивающее лекарство, успокоительное и поспать. Также стоит себя заранее готовить к магнитным бурям, если самочувствие таким образом ухудшается уже не в первый раз. В частности, следует наладить режим дня, принимать успокоительное, а также снизить интенсивность физических нагрузок.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время магнитных бурь врачи рекомендуют следующее:

Проконсультироваться с лечащим врачом о дозировке и частоте приема лекарств;

Контролировать артериальное давление;

Ограничить употребление алкоголя и вредной пищи, а также курение;

Избегать стресса и негативных эмоций.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о риске увеличения числа магнитных бурь в 2025 году.