Объем нативной рекламы в VK Видео вырос в два раза

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Основную прибыль принесли проекты собственного производства платформы и контент популярных блогеров.

Объем нативной рекламы в VK Видео вырос в два раза

Фото: vk.com

Объем нативной рекламы в VK Видео за 2024 год вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и превысил 2,4 миллиарда рублей. При этом основную прибыль принесли проекты собственного производства платформы.

Так, за прошлый год на VK Видео были опубликованы свыше трех тысяч единиц эксклюзивного контента. Лидерами по размещению нативной рекламы стали собственные шоу платформы — «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия», «Дикая кухня». Рекламное участие в таких проектах пользуется спросом у компаний финансового сектора, ритейла, e-commerce, бьюти и FMCG.

В числе блогеров — лидеров по числу нативных интеграций — Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной.

По словам вице-президента VK по B2B коммерции и операционному управлению Элины Исагуловой, видеоформат привлекает большое число блогеров и зрителей, и это видно по темпу роста VK Видео.

«В 2024 году суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 миллиарда, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%», — заявила Исагулова.

При этом контент популярных авторов и собственные шоу VK Видео привлекают внимание бизнеса. Интегрируясь в такие ролики, бренды не только наращивают свою узнаваемость, но и увеличивают продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий.

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