Ретроградный Меркурий: как извлечь пользу из сложного периода

Астролог Березовская рассказала, чего ожидать в 2025 году.

Хоть ретроградный Меркурий и не является аномалией, для многих это время ассоциируется с трудностями: сбоями в технике, проблемами в общении и непредсказуемыми ситуациями. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская в беседе с URA.RU поделилась, как извлечь максимум пользы из этого времени и избежать типичных ловушек.

На что влияет ретроградный Меркурий

Несмотря на отсутствие научных доказательств, связывающих ретроградное движение Меркурия с реальными проблемами, астрологи уверены: в этот период важно быть начеку. Ретроградность планеты, согласно многим звездным специалистам, может влиять на несколько ключевых областей жизни:

коммуникация: недоразумения, сложности в выражении мыслей и даже споры могут возникать как на ровном месте;

техника: сбои в работе гаджетов, интернет-платформ или программного обеспечения — привычная картина в эти дни;

путешествия: задержки рейсов и неожиданные проблемы с транспортом могут разрушить планы;

документы и контракты: ошибки, недочеты в бумагах и необходимость переписывать важные документы;

принятие решений: неясность, сомнения и даже ошибки при выборе — проблемы, с которыми сталкиваются многие в это время;

информация: потерянные письма, забытые пароли, сбои в передаче данных — мелкие, но досадные неприятности.

Однако важно помнить: ретроградный Меркурий — не катастрофа, а сигнал к осторожности. Вместо того чтобы воспринимать его как проклятие, можно использовать этот период для тщательной проверки деталей и переоценки планов.

Что делать, если наступил ретроградный Меркурий

Березовская считает, что это время идеально подходит для завершения незавершенных дел и очистки от накопившихся обязанностей.

Также стоит рассмотреть возможность возобновить старые связи, которые могут оказаться полезными. Это актуально только в том случае, если вы чувствуете, что в вашей жизни есть незакрытые вопросы, которые отнимают много энергии. Такой подход позволяет освободить эту энергию и направить ее в более продуктивное русло.

Еще одна важная рекомендация — использовать это время для глубокого анализа прошлого.

«Ретроградный Меркурий способствует осмыслению: вы можете взглянуть на свои прошлые действия, понять, что вам действительно важно, а что — нет. Это не про сожаления об ошибках, а про осознание, чего вы хотите в будущем. Анализируйте, делайте выводы и готовьтесь к новым шагам — но уже после окончания ретроградного периода», — подчеркивает Березовская.

Что стоит отложить на время

Ретроградный Меркурий — не самое удачное время для старта новых проектов.

«Если вы начнете что-то глобальное, будьте готовы к задержкам, переносам сроков и неожиданным изменениям. Это может вызывать раздражение, но такова природа этого периода — он не способствует стабильности в новых начинаниях», — предупреждает эксперт.

Также стоит быть осторожными с возвращением людей из прошлого. В этот период старые знакомые могут снова выйти на связь — и не всегда те, с кем вы хотите возобновить отношения. Важно сразу определить свои границы и, если вы не намерены возобновлять контакт, мягко, но решительно прекратить такие связи. Это поможет избежать затягивания нежелательных отношений и сохранить эмоциональное равновесие.

Есть и плюсы

Ретроградный Меркурий — не повод для паники.

Посмотрите на этот период как на время для «генеральной уборки» в вашей жизни. Завершайте незавершенные дела, анализируйте прошлое и избегайте начинать что-то новое, пока планета не вернется к прямому движению.

«И помните: ошибки прошлого — это не повод для сожалений, а уроки, которые помогают двигаться вперед с большей уверенностью»», — заключила Березовская.

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