«Мой грустный малыш»: сын Оксаны Самойловой попал в больницу

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 31 0

Сын Оксаны Самойловой был госпитализирован

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Счастливые будни блогера и предпринимательницы омрачило самочувствие четырехлетнего Давида.

Сын блогера Оксаны Самойловой Давид оказался под капельницей. Ролик с измученным ребенком она опубликовала в личном блоге. Еще недавно знаменитость выкладывала видео с прокатов на спорткаре вместе с любимой козой. 

«Вторая половина дня у нас не очень-то задалась. Мы оказались в больнице на госпитализации, потому что у Давидки, как оказалось, грипп B. Я надеюсь, что мы ненадолго тут зависнем», — рассказала подробности Оксана.

Блогер также поделилась своими наблюдениями в Telegram-канале. Она отметила, что болезни теперь длятся дольше, а остаточные симптомы мучают месяцами после излечения.

«Сколько вирусов всяких непонятных сейчас повсюду — это кошмар», — заключила блогер, пожелав всем здоровья.

Сына заботливая мама поддерживает всеми силами: интересуется его настроением, успокаивает и даже предлагает поиграть со своим пальцем, чтобы ждать завершения лечебной процедуры было не так скучно. Справиться о брате пришла и старшая сестра Лея.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходит неомраченное болезнями утро Оксаны Самойловой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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