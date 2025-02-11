Хранилища наполовину пусты: цены на газ в Европе снова растут

К весны запасы голубого топлива могут совсем опустеть.

Цены на газ в Европе снова бьют рекорды, достигая максимума с февраля 2023 года. Причиной этого стали морозы, заставившие европейцев активно забирать газ из подземных хранилищ.

Согласно последним данным Bloomberg, фьючерсные контракты на газ подскочили на 4,1%, поднявшись до отметки 58 евро за МВт·ч. Этот рост продолжается уже четыре недели подряд, что вызывает серьезные опасения у экспертов.

«Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель», — говорит аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

По его словам, ценовая динамика на газ не ограничится краткосрочной перспективой, и существует вероятность дальнейшего роста стоимости газа в долгосрочной перспективе, вплоть до 2027 года. Это тревожит как промышленников, так и обычных потребителей, которые уже чувствуют последствия высоких цен. Ситуация усугубляется тем, что в подземных хранилищах ЕС уровень запасов газа уже приблизился к опасно низким показателям, составив всего 49,99%.

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