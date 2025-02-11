Ловушка тестостерона: в США начали борьбу с спорсменами-трансгендерами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

World Athletics: женщин с повышенным тестостероном не допустят до соревнований

Ловушка тестостерона: в США начали борьбу с спорсменами-трансгендерами

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Президент Соединенных Штатов также ограничил участие мужчин в женском спорте.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) посчитала нужным сопоставить женщин с высоким содержанием тестостерона в крови с трансгендерами*. Об этом стало известно от пресс-службы ведомства.

Консультации по объявленному вопросу уже проводятся федерацией. Их планируют завершить до 5 марта текущего года.

Путь на участие в последующих соревнованиях в составе женских команд будет закрыт для подобных спортсменок после того, как обсуждаемое решение примут на официальном уровне.

Помимо этого, в World Athletics предлагают внедрять в систему оценки гендерные тесты, поскольку повышенный уровень тестостерона — основного мужского гормона может быть обнаружен и у женщин, родившихся с отклонениями в половом развитии.

Президент США Дональд Трамп уже ввел запрет для мужчин, которые принимали участие в женских спортивных соревнованиях страны, а также заверил, что начнет бороться с такой тенденцией в спорте на глобальном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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