Бои шли за каждый дом: ВС РФ поделились подробностями освобождения Дружбы в ДНР

Эфирная новость 39 0

Во время освобождения Дружбы в ДНР эвакуации мирных граждан мешали дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эвакуации мирных жителей мешали дроны ВСУ.

Российские штурмовики поделились подробностями освобождения поселка Дружба в Донецкой народной республике. Этот населенный пункт имел важное значение в системе украинской обороны, поэтому ожесточенные бои шли за каждый дом. А успешная работа наших бойцов здесь помогла освободить и еще более значимый для ВСУ город Дзержинск.

«Первоначально заходили группами 3-4 человека, потом двойками-тройками, больше не возможно, большую группу видно дронами, сразу по нам начинают работать. Самое сложное зайти, непосредственный контакт, до него еще нужно дойти, в первую очередь нужно пройти стену дронов и уже потом вступить в контакт», — рассказал командир отделения Сергей.

Наши военные также рассказали, что в поселке они встретили много больных и стариков, которые скрывались от ВСУ в подвалах. Эвакуации мирных жителей мешали артиллерийские обстрелы и налеты FPV-дронов, но в конце концов все завершилось благополучно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
На «Госуслугах» ввели возможность анонимно обратиться к владельцу машины
11:57
Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО
11:44
Родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ
11:32
Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ
11:24
Стала известна дата похорон народного артиста СССР Олега Стриженова
11:13
Бои шли за каждый дом: ВС РФ поделились подробностями освобождения Дружбы в ДНР

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год