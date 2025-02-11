«Они могут стать Россией»: Трамп высказал позицию по украинскому конфликту

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Bloomberg: мирный план Трампа могут представить в ближайшие недели

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лидер США снова категорично дал понять — Украина может делать все что угодно, но долг ей придется вернуть.

Дональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании украинского кризиса. В интервью Fox News президент США рассказал, что его команда наладила контакты и с Россией, и с Украиной, и уже есть результаты.

Однако американская пресса выяснила, что мирный план Трампа, который он обещал представить за 24 часа, еще даже не готов. На самом деле, специальный представитель по Украине — отставной генерал Кит Келлог — только разрабатывает варианты урегулирования. И ему еще нужно обсудить свои идеи с коллегами из НАТО.

По данным агентства Bloomberg, план могут представить в ближайшие недели, но точные сроки не известны.

А по мнению журналистов издания Guardian, Трамп вполне может проигнорировать интересы Киева, особенно если тот займет упертую позицию в переговорах.

И, похоже, что на первом месте для США — вложенные средства. Трамп снова категорично дал понять — Украина может делать все что угодно, но долг ей придется вернуть.

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. И они могут заключить сделку, могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать Россией, а могут и не стать, но мы получим эти деньги. Я уже говорил им, что хочу эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов. И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — высказался американский президент.

Речь идет о запасах редких ценных металлов, которые Киев предложил Штатам в качестве компенсации.

Однако позже выяснилось, что часть месторождений уже десять лет принадлежит скандально известной компании Burisma, той самой, в совет директоров которой в 2014-м вошел сын бывшего президента США — Хантер Байден.

Теперь в Совет национальной безопасности и обороны Украины готовят обращение, что лицензии на недра были либо украдены, либо получены практически безвозмездно.

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