Собирайте чемоданы: ТОП стран с самыми дешевыми для россиян турами этой зимой

Эксперт рассказал, как в феврале можно недорого съездить в отпуск.

Сейчас Абхазия является самым бюджетным вариантом для путешествий. Об этом сообщил генеральный директор онлайн-сервиса по подбору туров Илья Юртаев в беседе с изданием Газета.ру.

Так, стоимость тура для двоих на неделю в Гагры или Новый Афон с вылетом из Москвы начинается от 27 тысяч рублей.

При этом при похожих параметрах недельная поездка внутри России обойдется минимум в 24 тысячи рублей. Отмечается, что данные туры не включают ряд важных затрат. Например, трансфер до гостиницы. Чаще продажи таких туров стартуют от 32-33 тысяч рублей.

Если речь идет о Красной Поляне, то здесь цена стартует от 61 тысячи рублей с теми же условиями. Остальные направления уже стоят значительно дороже.

Также одним из самых дешевых является тур в Египет. Так, стоимость для двоих на неделю составит 49 тысяч рублей.

По словам Юртаева, подобная ситуация нередка для февраля. Именно в этот период спрос очень неравномерен. По этой причине туроператоры предлагают туры с достаточно большими скидками.

«При этом следует внимательно изучить параметры тура, чтобы не получить непредвиденные дополнительные расходы. Например, включен ли в стоимость трансфер, какие ограничения по багажу», — поясняет Юртаев.

Эксперт советует для более взвешенного решения выбрать несколько интересных предложений и подписаться на оповещения об изменении их цены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где россияне планируют провести летний отпуск.