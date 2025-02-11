Киев распродан? Заммэра города с сообщниками украли больше 6 миллионов долларов

Чиновники украинской столицы попали в крупный коррупционный скандал.

Скандал между военной и гражданской администрацией Киева набирает обороты.

В самый разгар противостояния антикоррупционный комитет выяснил, что заместитель мэра по градостроительству и его сообщники распродали принадлежащие городу земли и получили за это больше шести миллионов долларов, 630 тысяч евро и еще около миллиона гривен.

Наличные они хранили прямо в своих кабинетах в коробках. В заговор вовлечены больше десяти чиновников, из них трое уже арестованы, а нескольким удалось бежать.

Подобные схемы сейчас реализуются по всей Украине — уверяют местные СМИ, объясняют это тем, что даже мелкие муниципальные служащие пытаются обогатиться, пока не закончились боевые действия.