Киев распродан? Заммэра города с сообщниками украли больше 6 миллионов долларов
Заммэра Киева с сообщниками украли больше 6 миллионов долларов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ТЕЛЕКАНАЛ «78»; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чиновники украинской столицы попали в крупный коррупционный скандал.
Скандал между военной и гражданской администрацией Киева набирает обороты.
В самый разгар противостояния антикоррупционный комитет выяснил, что заместитель мэра по градостроительству и его сообщники распродали принадлежащие городу земли и получили за это больше шести миллионов долларов, 630 тысяч евро и еще около миллиона гривен.
Наличные они хранили прямо в своих кабинетах в коробках. В заговор вовлечены больше десяти чиновников, из них трое уже арестованы, а нескольким удалось бежать.
Подобные схемы сейчас реализуются по всей Украине — уверяют местные СМИ, объясняют это тем, что даже мелкие муниципальные служащие пытаются обогатиться, пока не закончились боевые действия.
Читайте также
93%
-0.50 100.50
-0.72
Нашли ошибку?