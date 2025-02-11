Миллиарды евро: Вучич раскрыл стоимость попытки его свержения

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Вучич заявил, что в его свержение вложено три миллиарда евро

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент Сербии отметил, что Запад изо всех сил желает ослабить позиции его страны.

Сербский президент Александр Вучич раскрыл сумму, потраченную разными странами на его свержение, в частности США. В эфире местного телеканала он рассказал, что с ростом влияния Сербии огромные средства выделяются на проведение митингов против действующего правительства, что ведет к хаосу и кровопролитию в стране.

«Я буквально поражен тем, что вскрывается, насколько огромные деньги были вложены в мое свержение. Я имею в виду, что за последние десять лет из-за рубежа на это были направлены полтора миллиарда евро. Хотя по моим подсчетам, даже больше — три миллиарда», — поделился президент Сербии Александр Вучич.

По словам Вучича, финансирование госпереворота обусловлено тем, что иностранные государства хотят повлиять на политику Сербии, подорвать ее позиции в регионе, а также заставить сербские власти превратиться в марионеток.

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