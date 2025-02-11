Миллиарды евро: Вучич раскрыл стоимость попытки его свержения

Президент Сербии отметил, что Запад изо всех сил желает ослабить позиции его страны.

Сербский президент Александр Вучич раскрыл сумму, потраченную разными странами на его свержение, в частности США. В эфире местного телеканала он рассказал, что с ростом влияния Сербии огромные средства выделяются на проведение митингов против действующего правительства, что ведет к хаосу и кровопролитию в стране.

«Я буквально поражен тем, что вскрывается, насколько огромные деньги были вложены в мое свержение. Я имею в виду, что за последние десять лет из-за рубежа на это были направлены полтора миллиарда евро. Хотя по моим подсчетам, даже больше — три миллиарда», — поделился президент Сербии Александр Вучич.

По словам Вучича, финансирование госпереворота обусловлено тем, что иностранные государства хотят повлиять на политику Сербии, подорвать ее позиции в регионе, а также заставить сербские власти превратиться в марионеток.