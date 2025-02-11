Краш и вайб теперь не сигма, а кринж? В РФ запретят замещение русских слов иностранными

Законопроект о защите языка рассматривает Госдума.

В России уже в ближайшее время могут исчезнуть вывески на иностранных языках. Модным словечкам типа «shop», «sale», «fresh», и выражениям, которыми называют магазины, жилые комплексы, микрорайоны — придется искать замену на родном, русском языке. Кого еще коснутся нововведения и как они повлияют на повседневную жизнь, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В телефоне шестиклассницы Вики — обычная переписка с одноклассниками. Кто из мальчиков чей краш, а кто — кринж (то есть симпатичный или нет — Прим.реж.). Где плюс вайб, а где — минус. За новомодным иностранным сленгом тут только успевай.

«Человек отдыхает, и он говорит „плюс вайб“. Значит, ему это нравится. Есть „минус вайб“ — это означает, что человеку это не нравится. Эти слова использовались, наверное, в 2022–2023 годах», — объясняет Виктория Сустова.

Язык, как явление динамическое, меняет одни обороты на другие. Но что-то укрепилось прочно и стало привычным. Например, выгодный, уникальный и сезонный сейл, спешалити кофе, еда — фреш.

Главное успевайте на брекфаст в опен-часы и настройтесь на релакс. Но, видимо, так будет не всегда. Любые надписи на негосударственном языке могут уйти в прошлое. Только распродажа, никаких шопов и моллов, а только магазин, даже не супермаркет. А все, что в нем, от ценников до указателей должно быть на русском языке.

Новый законопроект, который рассматривает Госдума, должен преподнести потребителю информацию исключительно на великом и могучем. На региональном уровне уже разъяснили порядок действий. Например, в Санкт-Петербурге и Саратове. Язык надо беречь, развивать и желательно очистить от иностранного влияния.

«Поток иностранных товаров, который открылся в 1990-е, был без адаптации. С их точки зрения так и должно быть правильно. Сейчас ситуация меняется, и мы хотим понять, а кто же мы такие на самом деле, в чем наше отличие от других. Это связано и с импортозамещением, и с идеологией», — отметил футуролог Антон Попов.

Нововведения затронут и девелоперов, то есть застройщиков. На смену кварталам «грин лайф», «вилладжам» и «файв старам» придут наши царства, королевства и усадьбы. Маркетологи и сейчас нередко возвращаются к корням, тем более что часто заграничное название или русское не имеет никакого значения для потребителя.

«Все названия одинаковые, однобокие и очень примитивные. Люди воспринимают не название отдельно, а вкупе со всем тем бэкграундом, который заложен коммуникацией. Главное — цена квадрата и местоположение», — отметил маркетолог Антон Котовский.

То, на что клевал потребитель раньше, сейчас неважно, но патентное право усложняет ситуацию. Зарегистрировать Green Life, говорят бренд-менеджеры, проще, чем «Зеленую жизнь» — банальное согласование чередования букв «е» и «ё», как оказалось, может растянуть регистрацию названия на месяцы.

Примут закон — будет, как говорится, минус вайб. Законопроект о защите языка обсуждают не первый год, а в рамках него — даже создание единых учебников по русскому и литературе.

«Язык вообще территория свободы, язык очень сопротивляется давлению. И молодежь тоже — люди, которые не любят никакого давления, поэтому такое давление приводит к противоположному результату — молодежь хочет использовать все больше и больше заимствованных слов», — обратила внимание лингвист, кандидат филологических наук Ирина Левонтина.

От этого и единый учебник, убеждены филологи, не спасет. Программа и сейчас одна, есть единые проверочные работы, а какие упражнения — дело каждой школы.

От единого учебника краш не станет привлекательнее, а сейл — доступнее.