Зачатые после смерти отца дети могут рассчитывать на выплаты от государства

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Конституционный суд России распорядился скорректировать закон.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Беспрецедентное дело — дети, зачатые через ЭКО после смерти отца, получат от государства пенсию по утрате кормильца. Сегодня Конституционный суд России распорядился скорректировать закон.

Поводом стало обращение в высшую инстанцию петербурженки. Она родила двойню, используя замороженный биоматериал своего супруга через год после его смерти. После рождения детей женщина подтвердила отцовство и попыталась оформить пенсию по потере кормильца, но получила отказ.

Суды общей юрисдикции встали на сторону Пенсионного фонда, поскольку до сих пор право на выплату имели только члены семьи, которые находились на содержании отца. После нескольких апелляций и направления дела в Конституционный суд — нормы изменят.

«Важно, что Конституционный суд исключил правонарушающий эффект в виде дискриминации прав детей по признаку происхождения, до этого именно эта дискриминация имела место быть», — поделился адвокат и представитель заявителя Владимир Цвиль.

Законодателю предстоит устранить пробелы и предусмотреть меры поддержки для детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца.

До тех пор, пока этот момент не будет урегулирован, таким детям будет выплачиваться пенсия по потере кормильца.

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