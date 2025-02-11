Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

Решение принято в связи с требованием азербайджанского МИДа.

Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

Фото: © РИА Новости

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Представительство Россотрудничества (Русский дом) в Баку приостанавливает свою деятельность в связи с требованием МИД Азербайджана. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку принимает меры по приостановлению своей деятельности», — говорится в сообщении.

Известно, что до этого со здания Русского дома начали демонтировать вывеску с надписями.

В четверг, 6 февраля, власти Азербайджана официально уведомили Россию о прекращении деятельности в Баку информационно-культурного центра «Русский дом». Ситуацию уже прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, российская сторона на протяжении очень долгого времени просила власти Азербайджана поддержать инициативу по развитию международных отношений и помочь с регистрацией Русского дома, однако столкнулась с безразличием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву.

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