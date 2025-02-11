Фантастическое мастерство управления дронами демонстрируют наши военные — появились новые кадры из Харьковской области.

Западную технику уничтожили прямо в ангаре. С ювелирной точностью российский беспилотник влетает в бетонную коробку. Ворота не заперты — боевики явно не ожидали такого поворота.

Точный удар, и первая цель поражена. БТР производства Нидерландов подбит. Так же аккуратно операторы дронов ликвидируют две бронемашины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.