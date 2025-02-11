Санкции — не помеха: губернатор Калужской области доложил Путину о работе

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Глава государства отметил успехи региона, но и обратил внимание на ряд проблем, которые требуют решения.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Калужская область вышла на докризисный уровень промышленного производства. В частности, это касается автомобилестроения. Об этом на встрече с президентом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, санкции не стали помехой для отрасли. А напротив — дали стимул развиваться. Сейчас в Калужской области налажена работа всех, занятых в цепочке производства, предприятий. А это 30 компаний и примерно 10 тысяч рабочих мест.

Последний два года они показывают рост по объемам выпуска — более десяти процентов. Касается это как легковых, так и грузовых автомобилей. Активная работа идет и в других отраслях. В регион приходят иностранные инвесторы.

«Многие иностранцы остались работать на территории Калужской области и продолжают развивать свои производства, активно развивают свои производства. Как результат, нам удалось добиться роста бюджета региона. Сегодня у нас нет ни одного рубля кредитов коммерческих банков не только в регионе, но и в муниципалитете», — заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать. Вопросов всегда много. Одна из проблем — это городской транспорт, перегруженность. Над этим тоже надо поработать с правительством, вписаться в программы, которые мы реализуем по поддержке автопрома. Мы постараемся вам помочь», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Губернатор Калужской области также подчеркнул, что одним из приоритетов остается социальная сфера. Огромное внимание уделяют участникам спецоперации и их семьям. В регионе реализуют более 30 мер поддержки.

Помогают и тем, кто сейчас на передовой. В зону спецоперации из региона отправлено почти 4,5 тысячи тонн различных грузов, примерно полмиллиона единиц оружия.

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