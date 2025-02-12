«Скоро состаритесь»: Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты

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Марат Башаров прокомментировал слухи о беременности своей невесты

«Скоро состаритесь»: Башаров прокомментировал слухи о беременности невесты

Фото: /ТАСС

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Внимание привлек округлившийся живот актрисы.

Марат Башаров, актер и звезда «Битвы экстрасенсов», больше трех лет встречается с актрисой Асей Борисовой. В прошлом году он сделал ей предложение, и, похоже, отношения пары перешли на новый этап.

Недавно внимание общественности привлекли кадры с премьеры фильма, где заметно округлившийся живот Борисовой заставил поклонников задаться вопросом о возможной беременности актрисы. Слухи разлетелись мгновенно, и звезды были буквально засыпаны поздравлениями. Однако ни Башаров, ни Борисова не стали комментировать ситуацию.

Super.ru обратился к телеведущему за разъяснениями, однако он предпочел ответить намеками и загадками.

«У нас все прекрасно! Меньше читайте желтухи! И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте!» — сказал Башаров, не уточнив ничего о возможном пополнении в семье.

Ранее 5-tv.ru писал про побег дочери Марата из дома. Наследница актера раскрыла семейную тайну, назвав причины своего поступка. 

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