Десятки рыбаков застряли на отколовшейся льдине на Сахалине

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Сотрудники МЧС уже выехали на место происшествия.

Фото, видео: МЧС РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Cпасательная операция разворачивается в эти минуты на Сахалине. Там на льдине застряли десятки рыбаков.

Большая трещина образовалась на одной из рек внезапно, когда там находились люди. Кто-то успел перепрыгнуть на берег, но не все.

Сообщается, что раскол растет с опасной скоростью - до семи метров в минуту. Работает сирена, на место выехали сотрудники МЧС. Ранее спасательные службы ввели запрет выхода на лед.

В апреле прошлого года льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на Сахалине. Тогда попавшие в беду люди дрейфовали чуть больше часа. Они сразу же вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия незамедлительно. Примечательно, что в экстремальной ситуации люди не паниковали и продолжали ловить рыбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты начали обследовать севший на мель у Сахалина китайский сухогруз.

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